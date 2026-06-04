Nel torneo di Parigi, un giocatore italiano ha vinto il primo set contro il suo avversario con un punteggio di 3-0. Il match, tra due italiani, si svolge in un’atmosfera caratterizzata da palline che frusciano e tribune accese. La vittoria nel primo set rappresenta un segnale importante per il giocatore in vista delle prossime fasi del torneo. La partita prosegue con l’obiettivo di definire il risultato finale.

Parigi ha un’aria diversa quando gioca l’ Italia: palline che frusciano, tribune che si accendono, e un derby che comincia con un 3-0 che pesa come un monito. In palio non c’è solo un passaggio del turno: c’è l’idea di una semifinale tutta azzurra, con Cobolli che aspetta come un faro acceso nel tardo pomeriggio francese. Partenza sprint e brividi buoni. Il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi è scattato con un netto 3-0 nel primo set. Un break iniziale. Un turno di servizio tenuto con autorità. Un altro strappo di energia dal lato del dritto. A Parigi, il dettaglio conta. E oggi lo si vede nei piedi rapidi, nella scelta della palla, nella capacità di togliere tempo all’avversario. 🔗 Leggi su Tvplay.it

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© Tvplay.it - Berrettini Arnaldi Trionfa 3-0 nel Primo Set: Il Derby Azzurro a Parigi per la Semifinale Contro Cobolli – Diretta e Foto

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Arnaldi trionfa in un'epica battaglia contro Tiafoe al Roland Garros!

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Temi più discussi: Berrettini-Cobolli-Arnaldi, l'altra Italia vince al Roland Garros; Cobolli, Berrettini e Arnaldi storici: mai tre italiani ai quarti di uno slam; Arnaldi vince un derby amaro: Berrettini si ritira per un infortunio fisico, venerdì la sfida a Flavio Cobolli per un posto in finale; Roland Garros, tre italiani agli ottavi: qualificati Cobolli, Berrettini e Arnaldi.

Primo set encomiabile di Berrettini per la capacità di giocare bene i punti importanti, ma da fondo sono giocatori di categorie diverse. Infatti Arnaldi vince 7-5 nonostante lo 0-3 iniziale con doppio break, avendo chance in ogni turno in risposta. Merita lui. #Rola x.com

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