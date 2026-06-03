Maledizione Berrettini | si ferma ancora per infortunio Arnaldi va in semifinale a Parigi contro Cobolli

Matteo Berrettini si è ritirato nei quarti di finale a Parigi a causa di un infortunio. La sua uscita ha aperto la strada a Arnaldi, che ha raggiunto la semifinale nel torneo, dove affronterà Cobolli. Questa è la seconda volta consecutiva che Berrettini si ferma in questa fase di un torneo dello Slam. L’atleta ha lasciato il campo senza completare la partita.

La maledizione Berrettini. È una maledizione che perseguita Matteo Berrettini. È stato costretto al ritiro nei quarti di finale al Roland Garros. Si è fermato nel secondo set sul 5-2 per Arnaldi che aveva vinto il primo set 7-5. È stata una partita vera nel primo set che Arnaldi ha giocato molto bene, con una tattica ben precisa: giocare lungo, far giocare sempre un colpo in più a Berrettini e variare anche con palle corte. Arnaldi ha giocato molto bene, ha servito moltissime prime palle, è risalto da 0-3 pesante (ossia con due break) nel primo set e palla del 4-0 per Berrettini. Berrettini ha chiamato il fisioterapista all’inizio del secondo set sul 2-1 per Arnaldi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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