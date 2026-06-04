Un ex leader politico era noto per il suo istinto nel conquistare gli elettori. Durante la giornata, raccoglieva bigliettini con richieste dei sostenitori, soprattutto delle mamme. La sua strategia si basava sulla capacità di attrarre questo segmento di elettorato, ritenuto decisivo per le vittorie elettorali. Non si trattava solo di discorsi, ma di un approccio diretto e personale. Alla fine delle manifestazioni, spesso aveva tasche piene di appunti e richieste scritte dai supporter.

«La politica è l’arte di impedire alla gente di impicciarsi di ciò che la riguarda», ha scritto in modo fulminante, in uno dei suoi Quaderni, il poeta francese Paul Valéry. Berlusconi probabilmente non aveva letto Valéry, ma giunse alla stessa conclusione. E non era certamente una persona che amava concetti come l’oppio dei popoli; di sicuro non aveva una visione elitaria della politica. Eppure, aveva una predisposizione naturale a far sentire gli elettori, almeno i suoi (e non furono pochi), protetti, in qualche modo accuditi. A discapito dei risultati concreti, anche per questa attitudine il Cavaliere ha raggiunto e mantenuto vette di consenso personale di cui nessun altro politico italiano ha mai goduto. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Berlusconi e l’arte di saper vincere. «Se conquisto le mamme, è fatta»

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