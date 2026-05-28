Francesca Ferragni ha presentato Glow&Go Mums, un percorso dedicato alle mamme, progettato per adattarsi ai loro ritmi quotidiani. Ferragni sottolinea l'importanza che le mamme abbiano del tempo per sé, per il proprio benessere. Il programma mira a offrire spazi e momenti di relax, facilitando l’integrazione di attività di cura personale nella routine giornaliera delle madri. È stato creato con l’obiettivo di rispondere alle esigenze delle mamme di dedicarsi al proprio equilibrio.

Francesca Ferragni ci racconta di Glow&Go Mums, un percorso pensato per adattarsi ai ritmi reali delle mamme e alla loro quotidianità. Il format integra sessioni di padel, corsi di fitness, allenamenti outdoor e attività lifestyle, dando vita ad un’esperienza dinamica, accessibile e coinvolgente, che nasce dalla sua personale esperienza di mamma. Ora, Francesca Ferragni ha trovato il giusto spazio per il suo format, Glow&Go Mums, grazie ai David Lloyd Clubs, in particolare presso la struttura di Milano Malaspina. Insieme, hanno dato forma al Mum Club, un’esperienza che rimette al centro il tempo delle mamme. In occasione della Festa della... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Francesca Ferragni: “Le mamme hanno bisogno di tempo per sé, per stare bene”

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