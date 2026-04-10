A Fiesole, l’attore Andrew Faber ha portato in scena uno spettacolo intitolato “Empatia. L’arte di saper abitare le emozioni”. L’evento si è svolto il 10 aprile 2026 e ha attirato un pubblico interessato a riflettere sulle emozioni e sulla capacità di comprensione tra le persone. Durante l’evento, l’attore ha condiviso un pensiero sulla difficoltà di mantenere la bontà in un mondo complesso.

Firenze, 10 aprile 2026 – “Sai qual è la cosa più difficile oggi? Alzarsi la mattina e non diventare cattivi come il mondo. Siate ribelli, scegliete la gentilezza”. Con queste parole si apre “ Empatia – L’arte di saper abitare le emozioni ”, lo spettacolo che il “ poeta dell'anima" Andrew Faber porta sabato 11 aprile al Teatro di Fiesole, nell’ambito della Primavera Fiesolana 2026. Tra poesia, racconti, monologhi e musica dal vivo, Andrew Faber abbraccia il pubblico in uno spazio intimo e condiviso, in cui ci si riconosce, si ride, ci si emoziona e, a volte, si resta in silenzio. Ad accompagnarlo al pianoforte c’è il Maestro Carlo Valente, cantautore e polistrumentista, vincitore del Premio "Voci per la Libertà" e "Una canzone per Amnesty". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiesole, Andrew Faber in scena con Empatia. L’arte di saper abitare le emozioni

Fiesole, Maria Cassi e Leonardo Brizzi in scena con ‘Recital’Firenze, 3 marzo 2026 - Musica, comicità che arriva dal profondo e che profondamente fa ridere, emozionare e talvolta anche commuovere.

Leggi anche: Natura e arte si incontrano alla Galleria Faber

Temi più discussi: Primavera Fiesolana al via con Eugenio Finardi. In arrivo Ferruccio De Bortoli e Ramin Bahrami, Alessandro Lanzoni, Andrew Faber e tanti altri ospiti; Eugenio Finardi in concerto inaugura l’Estate Fiesolana; Fiesole De Bortoli e Bahrami | viaggio musicale sull’universalità dei sentimenti.

Andrew Faber, Ti passo a perdere a quinta ristampa in pochi mesiCi si può perdere senza il bisogno di sentirsi persi? Quanti significati assume, nel corso della vita, questo predicato verbale dalle infinite forme? Il poeta Andrew Faber stravolge il concetto di ... ansa.it

Andrew Faber e la fragilitàe scrittore Andrew Faber domani alle 20.30 alla Casa della Cultura – Biblioteca di Casina. Faber ha pubblicato da poco Ti passo a perdere, libro nel quale stravolge il concetto di fragilità per ... ilrestodelcarlino.it

Andrew Faber - facebook.com facebook