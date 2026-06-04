È stato segnalato l’arrivo di El Nino, un fenomeno climatico che sta provocando un aumento delle temperature a livello globale. Le condizioni meteorologiche sono diventate insolitamente calde, con conseguenze estese su vari ambienti. Si registrano ondate di calore che interessano molte regioni e un incremento delle temperature rispetto alla norma stagionale. Le autorità monitorano attentamente gli effetti di questi cambiamenti climatici e le eventuali ripercussioni sui sistemi meteorologici mondiali.

Nel sistema climatico globale esistono fenomeni che, pur nascendo in aree geografiche circoscritte, riescono a produrre conseguenze su scala planetaria. Tra questi, uno dei più monitorati dalla comunità scientifica è legato alle oscillazioni termiche degli oceani, capaci di influenzare piogge, siccità e temperature anche a grande distanza. Le previsioni climatiche indicano che nei prossimi mesi potrebbe verificarsi una nuova fase di forte instabilità nel Pacifico tropicale. Un evento che, secondo gli esperti, avrebbe la capacità di alterare equilibri meteorologici già resi fragili dall’aumento delle temperature globali. Leggi anche: Meteo, arriva El Niño: rischio eventi estremi anche in Europa Previsione E allarme Onu sul fenomeno El Niño. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “Benzina sul fuoco”. Arriva El Nino, temperature da impazzire: è allarme

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