L'Organizzazione meteorologica mondiale ha emesso un allarme riguardo all'arrivo di El Niño, che potrebbe causare un aumento delle temperature globali. Si prevedono variazioni nei regimi di pioggia, con alcune aree che potrebbero sperimentare siccità più intense. Sono suggerite misure pratiche per proteggere i raccolti, come l’adozione di tecniche di irrigazione più efficienti e la diversificazione delle colture.

? Punti chiave Come cambieranno i regimi di pioggia nelle diverse aree geografiche?. Quali misure pratiche adottare per proteggere i raccolti dalla siccità?. Come prevenire i danni da alluvione ai beni mobili e strutturali?. Quando si prevede che il fenomeno raggiunga la massima intensità?.? In Breve Probabilità sviluppo El Niño 80% tra giugno e agosto.. Certezza fenomeno superiore al 90% entro novembre.. Wilfran Moufouma Okia conferma riscaldamento acque Pacifico equatoriale.. Agricoltori devono monitorare umidità suolo e canali di scolo.. L’Organizzazione Meteorologica Mondiale segnala il ritorno di El Niño: rischio temperature elevate. L’Organizzazione Meteorologica Mondiale ha lanciato un allarme riguardo al riattivarsi del fenomeno di El Niño, dopo aver riscontrato un riscaldamento delle acque superficiali nel Pacifico equatoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme OMM: El Niño rischia di alzare le temperature globali

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