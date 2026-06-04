Benzina sul fuoco Allarme clima in arrivo il super caldo | quando e dove

Le acque del Pacifico equatoriale si stanno riscaldando, con le previsioni che indicano un possibile ritorno di El Niño tra tarda primavera e estate 2026. Le temperature anomale potrebbero protrarsi fino all'inverno 2026-2027. La probabilità che questo fenomeno influenzi il clima globale è molto alta.

Le probabilità che El Niño torni a influenzare il clima globale sono ormai molto alte. Secondo le ultime previsioni, il riscaldamento anomalo delle acque del Pacifico equatoriale potrebbe emergere già tra la tarda primavera e l’estate del 2026, per poi proseguire fino all’inverno 2026-2027. Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha avvertito che il fenomeno “getterà benzina sul fuoco di un mondo che si sta già riscaldando”. Le stime più aggiornate rafforzano l’allarme. La NOAA indica una probabilità dell’82% che El Niño si sviluppi tra maggio e luglio e del 96% che continui durante l’inverno dell’emisfero nord. L’Organizzazione meteorologica mondiale parla invece di una possibilità dell’80% tra giugno e agosto e di valori vicini o superiori al 90% almeno fino a novembre. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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