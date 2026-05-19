Dopo giorni di pioggia, nuvole e temperature più fresche, le previsioni indicano un aumento delle temperature in Lombardia, con massime che potrebbero arrivare intorno ai 30 gradi. Le variazioni climatiche sono concentrate principalmente nella zona di Milano e nei territori limitrofi, dove si prevede un anticipo delle condizioni estive. La situazione meteo cambierà nelle prossime ore, portando un clima più caldo rispetto ai giorni precedenti.

Milano, 19 maggio 2026 – Pronti all’estate? Dopo la pioggia, le nuvole e il fresco che hanno caratterizzato gli ultimi giorni, la situazione meteo potrebbe cambiare portando a un netto rialzo delle temperature, tanto che si potrebbero raggiungere picchi prossimi ai 30°C. Ma quando e dove? Vediamo più nel dettaglio cosa dobbiamo aspettarci durante questa settimana. Bel tempo ma ancora fresco. In Lombardia, dopo qualche temporale lunedì sera, 18 maggio, oggi è tornato sole. Ma il clima è ancora fresco, soprattutto nelle prime ore della giornata e nelle ore serali. [email protected] Primi segnali di cambiamento . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caldo in arrivo, anticipo d’estate a Milano e in Lombardia: temperature fino a 30 gradi. Quando e dove

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