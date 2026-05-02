Nuovi sconti sulle accise | diesel statico aumenta la benzina Andare in Jugo conviene ancora ma solo in parte

Il governo ha annunciato che lo sconto sulle accise dei carburanti, previsto fino al 25 maggio, sarà ridotto e non più applicato con le stesse modalità di aprile. Il diesel resta stabile di prezzo, mentre la benzina registra un aumento. La misura, che permette di risparmiare sui costi di carburante, avrà una durata più breve rispetto a quanto inizialmente previsto. La situazione riguarda sia le pompe di benzina che quelle del gasolio.

Il taglio delle accise sui carburanti annunciato fino al 25 maggio sarà più breve del previsto e diverso da aprile. I nuovi sconti, in vigore da oggi 2 maggio, dureranno fino al giorno 10. Restano statici sul gasolio, che resta a 20 centesimi in meno al litro, mentre diminuiscono quelli sulla.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Accise, proroga a due velocità: diesel ancora scontato, benzina tagliata solo di 5 centesimiIl governo ha prorogato il taglio temporaneo delle accise s ui carburanti per tre settimane, stavolta con una differenza: resta immutata la quota sul... Taglio delle accise prorogato di 21 giorni: 20 centesimi per il diesel, ma “solo” 5 per la benzinaRoma, 30 aprile 2026 – Il taglio delle accise sui carburanti verrà prorogato oggi dal Consiglio dei ministri per 21 giorni, invariato per il gasolio... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Diesel e benzina, da oggi lo sconto sulle accise: cosa cambia; Diesel e benzina, così da oggi cambia lo sconto sulle accise; Carburanti, proroga del taglio delle accise: sconto pieno sul diesel, ridotto sulla benzina | Quattroruote.it; Carburanti, l’idea dello sconto sulle accise solo per i redditi bassi. Ma è caccia alle coperture. Nuovi sconti sulle accise: diesel statico, aumenta la benzina. Andare in Jugo conviene ancora, ma solo in parteOggi, 2 maggio, è passato il taglio temporaneo sulle accise sui carburanti, calcolato in base alla diversa crescita di verde e nera. Ma, specialmente per chi vive in area 0, fare un salto oltrecon ... triesteprima.it Taglio delle accise sui carburanti, via libera alla proroga: ecco i nuovi prezziTaglio delle accise sui carburanti: proroga selettiva tra benzina e diesel per contenere i prezzi e gestire l’impatto sui conti pubblici. Ecco la decisione del governo Meloni. notizie.it Nuovi prodotti. Ordina dal sito: https://www.perfectabb.com/sconti-1 . - facebook.com facebook