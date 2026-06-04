bentornato gable

Lo scorso weekend di wrestling ha visto il primo evento di questo tipo nel nostro paese, offrendo anche un match di fine faida tra due wrestler statunitensi. La sfida è stata l’epilogo di una rivalità iniziata in modo improvviso e considerata inizialmente poco seria. L’incontro ha attirato l’attenzione dei fan, chiudendo una serie di confronti tra i due atleti. Nessun dettaglio sui nomi dei wrestler o sui risultati ufficiali sono stati comunicati.

Lo scorso weekend di wrestling, oltre a deliziare noi fan italiani con il primo PLE nel nostro Paese, ha regalato un match di fine faida eccezionale: lo scontro tra Grandi Americani è stato l’epico finale per una rivalità che era partita per caso e che sembrava una barzelletta. Perché fin dai primi era comico vedere Gable che per battere i luchador diventa lui stesso un lottatore mascherato. Poi l’infortunio che invece che cancellare tutto dà una nuova occasione a Kaiser, talentuoso lottatore che pareva perso nel post Imperium. Ha sfruttato l’occasione alla grande e dopo l’evento di sabato scorso vedremo cosa combinerà, ma nell’editoriale odierno vorrei concentrarmi sullo sconfitto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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