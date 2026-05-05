Paul Anthony Kelly racconta il suo look Dior al Met Gala un mix tra Clark Gable e Dracula

Paul Anthony Kelly è tornato a New York per partecipare al Met Gala, questa volta come ospite di Dior. Durante l'evento, ha condiviso il suo outfit, descritto come un mix tra l'eleganza di Clark Gable e l'atmosfera gotica di Dracula. Kelly ha partecipato alla serata dopo aver pubblicato lo scorso inverno il libro intitolato Love Story: John F. Kelly, che ha attirato l'attenzione tra gli appassionati di moda e letteratura.

Paul Anthony Kelly è tornato a New York per il Met Gala, dove è ospite di Dior per la prima volta da quando, lo scorso inverno, è uscita Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette. Nei luoghi frequentati dalla leggendaria coppia, l’impatto di una serie capace di intercettare il gusto contemporaneo, è particolarmente evidente. «Mi fermano per strada», racconta Paul Anthony Kelly. «La gente mi dice: “Oh mio Dio, sei bravissimo nella serie. Posso farmi una foto con te?”». Forse è la routine quotidiana di una star emergente di una serie di successo firmata Ryan Murphy, ma la vera misura dell’impatto di Love Story si coglie da ciò che alcuni dei numerosi fan portano in testa: berretti Kangol indossati al contrario.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Paul Anthony Kelly racconta il suo look Dior al Met Gala, un mix tra Clark Gable e Dracula Notizie correlate Paul Anthony Kelly ha sfoggiato tre giacche primaverili perfette in 24 oreA volte basta una giacca eccezionale per portare un outfit da buono a straordinario. Leggi anche: Connor Storrie «non è nervoso» per il suo debutto al Met Gala Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Paul Anthony Kelly racconta il suo look Dior al Met Gala 2026: Un mix tra Clark Gable e Dracula; Eileen Kelly difende l’age gap con Anthony Kiedis: È un uomo fortunato. Paul Anthony Kelly, l’ultima crush delle serie che riaccende il mito Kennedy. Ecco chi èCanadese e papà, il suo successo arriva ai suoi 37 anni con Love Story, la serie su Disney + che racconta l’amore tra John F. Kennedy Jr. e Carolyne Bessette. C’è un prima e un dopo per Paul Anthony ... cosmopolitan.com La star di Love Story Paul Anthony Kelly ha un armadio pieno di giacche impeccabiliCon la recente première di Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette di Ryan Murphy, tutti gli occhi sono puntati sul volto nuovo Paul Anthony Kelly — l’attore incaricato di interpretare ... gqitalia.it whoopsee.it. Sade · Paradise. Paul Anthony Kelly al Met Gala si conferma uno degli attori del momento, tra i più attesi e amati dal pubblico. A consacrarlo definitivamente è stata la sua interpretazione di John F. Kennedy Jr. nella serie Love Story, che lo ha res - facebook.com facebook Paul Anthony Kelly e Sarah Pidgeon ad un evento organizzato da FX per Love Story. x.com