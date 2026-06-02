AAA | JBL elogia il lavoro di Chad Gable

Sabato 30 maggio in AAA si è conclusa la storica ed esaltante rivalità tra i due Grande Americano con un Mask vs. Mask match clamorosamente bello, tanto che la WWE ha deciso di mandarlo in onda su Netflix al termine di Raw post Clash in Italy. Il lavoro svolto in questo periodo sia da Ludwig Kaiser che da Chad Gable è stato impressionante e non è di sicuro passato inosservato agli occhi di chi è dietro le quinte anche in WWE tanto che JBL, a Busted Open Radio, ha fornito il suo pensiero sulla questione. Per JBL non ci sono dubbi: Gable è il migliore al mondo. Parole al miele quelle spese da John Bradshaw Layfield su El Grande Americano Original. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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