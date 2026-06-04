bengasi allunga il fermo degli attivisti della sumud roma non sa che fare

Notizia in breve

Otto membri della carovana umanitaria Sumud 2, tra cui due italiani, devono rimanere in carcere a Bengasi. La decisione è stata annunciata nelle ultime ore e riguarda anche due attivisti italiani. La detenzione, che inizialmente era prevista per un breve periodo, è stata prolungata senza indicazioni sul motivo. La rappresentanza diplomatica italiana non ha ancora fornito commenti ufficiali sulla situazione.