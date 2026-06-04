Bengasi allunga il fermo degli attivisti della Sumud Roma non sa che fare

Da cms.ilmanifesto.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Otto membri della carovana umanitaria Sumud 2, tra cui due italiani, devono rimanere in carcere a Bengasi. La decisione è stata annunciata nelle ultime ore e riguarda anche due attivisti italiani. La detenzione, che inizialmente era prevista per un breve periodo, è stata prolungata senza indicazioni sul motivo. La rappresentanza diplomatica italiana non ha ancora fornito commenti ufficiali sulla situazione.

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Domenico Nico Centrone e Leonarda Dina Alberizia e altri otto membri della carovana umanitaria Sumud 2 (o Maghreb Sumud) dovranno restare in carcere a Bengasi, in Libia. Lo ha deciso. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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