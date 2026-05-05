Le autorità israeliane hanno deciso di prolungare la detenzione di due attivisti coinvolti nella Global Sumud Flotilla. Gli avvocati di entrambi hanno denunciato maltrattamenti e abusi durante il periodo di detenzione. La proroga, che riguarda anche altri membri del gruppo, si è verificata in un contesto di tensione tra le parti coinvolte. La situazione ha attirato l’attenzione di organizzazioni per i diritti umani e media internazionali.

Il calvario giudiziarioSaif Abu Keshek ha origini palestinesi ma possiede la doppia cittadinanza spagnola e svedese, mentre Thiago de Avila è cittadino brasiliano. Entrambi erano stati fermati il 30 aprile scorso insieme ad altri 175 attivisti al largo delle coste greche, mentre a bordo di 22 imbarcazioni cercavano di raggiungere la Striscia di Gaza per protestare contro l’embargo del territorio costiero e gli ostacoli all’afflusso di aiuti umanitari alla popolazione civile. Tutti i fermati, di diverse nazionalità, erano stati rilasciati in Grecia a seguito di un accordo tra Atene e Israele. I due, invece, sono stati gli unici a essere trasferiti sulle navi militari dell’Idf e poi incarcerati in un centro di detenzione in Israele perché sospettati di legami con Hamas, un’accusa respinta sia dagli attivisti che dal governo della Spagna.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Israele proroga la detenzione degli attivisti della Global Sumud Flotilla. Avvocati denunciano “maltrattamenti e abusi”

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Sumud Flotilla, attivisti fermati da Israele: Procura di Roma indaga per sequestro di persona; Flotilla, Israele proroga di 2 giorni la detenzione degli attivisti Saif Abukeshek e Thiago Avila; Flotilla, i 2 attivisti in tribunale con le catene a mani e piedi. Detenzione prorogata per 2 giorni; Flotilla, Procura di Roma indaga per sequestro di persona.

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La Stampa. . Quelle della Global Sumud Flotilla "sono manifestazioni strumentali e propagandistiche a scarso rischio e a molto ritorno mediatico, se poi hai la fortuna che ti fermano per tre o quattro ore e puoi gridare che sei stato torturato è il massimo che puo - facebook.com facebook

Bisogna rilasciare immediatamente Thiago e Saif. Rapiti su imbarcazioni battenti bandiera italiana. E’ un atto illegale di Israele compiuto in acque internazionali. L’Europa scorti la missione della Global Sumud Flotilla. x.com