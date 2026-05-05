Le autorità israeliane hanno deciso di prolungare la detenzione di due attivisti coinvolti nella Global Sumud Flotilla, un'organizzazione che organizza spedizioni di solidarietà nel Mediterraneo. Le persone in questione sono rispettivamente un coordinatore e un membro dell'equipaggio. Un'organizzazione non governativa ha denunciato che durante la detenzione sono stati registrati maltrattamenti e abusi nei confronti degli attivisti. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità israeliane senza ulteriori dettagli.

Il calvario giudiziarioSaif Abu Keshek ha origini palestinesi ma possiede la doppia cittadinanza spagnola e svedese, mentre Thiago de Avila è cittadino brasiliano. Entrambi erano stati fermati il 30 aprile scorso insieme ad altri 175 attivisti al largo delle coste greche, mentre a bordo di 22 imbarcazioni cercavano di raggiungere la Striscia di Gaza per protestare contro l’embargo del territorio costiero e gli ostacoli all’afflusso di aiuti umanitari alla popolazione civile. Tutti i fermati, di diverse nazionalità, erano stati rilasciati in Grecia a seguito di un accordo tra Atene e Israele. I due, invece, sono stati gli unici a essere trasferiti sulle navi militari dell’Idf e poi incarcerati in un centro di detenzione in Israele perché sospettati di legami con Hamas, un’accusa respinta sia dagli attivisti che dal governo della Spagna.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Israele proroga la detenzione degli attivisti della Global Sumud Flotilla. Ong denuncia “maltrattamenti e abusi”

Notizie correlate

Thiago Ávila e Saif Abukeshek: chi sono i due attivisti della Global Sumud Flotilla deportati in IsraeleSono due tra i volti più noti della missione umanitaria ed entrambi fanno parte del comitato direttivo della Global Sumud Flotilla.

Flotilla, Israele proroga di 48 ore la detenzione di due attivistiUn tribunale israeliano ha prorogato di 48 ore la detenzione di due attivisti, dopo che la Flotilla diretta a Gaza è stata intercettata dalla marina...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Sumud Flotilla, attivisti fermati da Israele: Procura di Roma indaga per sequestro di persona; Flotilla, Israele proroga di 2 giorni la detenzione degli attivisti Saif Abukeshek e Thiago Avila; Flotilla, i 2 attivisti in tribunale con le catene a mani e piedi. Detenzione prorogata per 2 giorni; Flotilla, Procura di Roma indaga per sequestro di persona.

Israele proroga la detenzione degli attivisti della Global Sumud Flotilla. Ong denuncia maltrattamenti e abusiLa detenzione dei due coordinatori della Global Sumud Flotilla, Saif Abu Keshek e Thiago de Avila, arrestati illegalmente al largo di Creta dalle forze armate di Israele (Idf), è stata prorogata oggi ... tpi.it

Flotilla, la polizia di Israele vuole prorogare di 6 giorni la detenzione degli attivistiRoma, 5 mag. (askanews) – La polizia israeliana chiederà una proroga di sei giorni della detenzione dei due attivisti della Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek e Thiago Ávila, che oggi comparirono d ... askanews.it

La Stampa. . Quelle della Global Sumud Flotilla "sono manifestazioni strumentali e propagandistiche a scarso rischio e a molto ritorno mediatico, se poi hai la fortuna che ti fermano per tre o quattro ore e puoi gridare che sei stato torturato è il massimo che puo - facebook.com facebook

Bisogna rilasciare immediatamente Thiago e Saif. Rapiti su imbarcazioni battenti bandiera italiana. E’ un atto illegale di Israele compiuto in acque internazionali. L’Europa scorti la missione della Global Sumud Flotilla. x.com