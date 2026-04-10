Durante l’ultimo Question Time al Comune di Benevento, sono state fatte dichiarazioni da parte di un consigliere comunale riguardo a comportamenti ritenuti inappropriati nel Parco De Mita. L’associazione ‘Città Verde’ ha commentato la vicenda, definendo alcuni individui come “gentaglia” e chiedendo di poter visionare gli atti relativi alla situazione. Pepe, rappresentante di ‘Città Verde’, ha inoltre rivolto un appello affinché venga garantito l’accesso agli atti ufficiali.

Dura presa di posizione dell’associazione ‘Città Verde’ sulla vicenda delle dichiarazioni rese durante l’ultimo Question Time al Comune di Benevento. Il presidente Alessandro Pepe interviene con una lettera indirizzata alla consigliera De Stasio, contestando i toni utilizzati nei confronti dei cittadini frequentatori del Parco “De Mita”. Nel frattempo, lo stesso Pepe ha reso noto di aver già presentato formale richiesta di accesso agli atti per acquisire copia integrale delle dichiarazioni, riservandosi – insieme ai legali dell’associazione – ogni eventuale valutazione nelle sedi opportune. “Gentile Consigliera De Stasio, – scrive Alessandro... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, “gentaglia” al Parco De Mita: Pepe (Città Verde) attacca De Stasio e chiede accesso agli atti

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