Il 1° giugno 2026 rappresenta la scadenza della proroga concessa alla società Trotta per la gestione dei parcheggi. Da allora, il caos regna tra le auto in sosta e le strade affollate. Un rappresentante locale ha commentato che la situazione deriva dall’incapacità amministrativa della città nel gestire il servizio. La confusione si traduce in traffico ingorgato e difficoltà per i cittadini.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il 1° giugno 2026 costituiva l’ultimo giorno della proroga concessa alla società Trotta per la gestione della sosta. Eppure, a distanza di giorni, la nuova società vincitrice dell’appalto non ha ancora preso in consegna il servizio e non sono arrivate spiegazioni ufficiali ai cittadini.” È quanto denuncia De Stasio, che punta il dito contro Palazzo Mosti per la gestione della vicenda parcheggi. “Continua il rimpallo di responsabilità mentre incombe il rischio occupazionale per i lavoratori coinvolti. Dopo la scadenza contrattuale sono arrivate minacce di licenziamento e l’intera vicenda sta generando incertezza e preoccupazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Parcheggi nel caos, De Stasio attacca: “La città paga l’incapacità amministrativa”

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