Una cerimonia ha premiato una figura nota nel mondo degli scacchi, conosciuta come la “regina degli scacchi”. Durante l’evento, sono stati consegnati riconoscimenti a diversi protagonisti del settore, sottolineando il valore del loro contributo alla comunità. Le parole di ringraziamento sono state accompagnate dall’affermazione che l’impegno di ciascuno rappresenta un esempio da seguire. La premiazione si è svolta in un clima di gratitudine e riconoscenza.

"Da ciascuno dei premiati, dal loro impegno nella nostra comunità, traiamo un insegnamento prezioso". Così il sindaco di Cesano Boscone, Marco Pozza, ha dato il via alla consegna delle benemerenze, inserite nelle celebrazioni della Festa della Repubblica. Il Premio Caesius è stato consegnato a cinque persone che si sono distinte in diversi ambiti. La benemerenza alla memoria dell’indimenticato Davide Bartoletti, scomparso lo scorso anno, è stata consegnata ai rappresentanti dell’associazione che ha creato, i “Monelli Ribelli“, a sostegno della disabilità e dei ragazzi autistici. La 12enne Ria Arun ha ricevuto il premio per i suoi incredibili... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Benemerenza alla “regina degli scacchi“

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