Made in Italy 2026 alla presidente del Mig Natalia Re la benemerenza per il settore Valore umano

La presidente del Mig Natalie Re ha ricevuto la benemerenza per il settore "Valore Umano" assegnato per l’impegno nella promozione di una cultura fondata sulla gentilezza e sulla responsabilità sociale. Il riconoscimento è stato consegnato nell'ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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