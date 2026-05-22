La Polizia ha eseguito un blitz presso l’abitazione di un cittadino egiziano di 27 anni, dopo aver ricevuto indicazioni che potesse nascondere armi. Durante l’operazione, gli agenti hanno trovato diverse armi considerate pericolose, confermando così i sospetti iniziali. La verifica si è svolta senza incidenti e i reperti sono stati sottoposti a sequestro. La vicenda si inserisce in un’operazione di controllo più ampia volta a contrastare il traffico illecito di armi sul territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Hanno trovato conferma i sospetti della Squadra Mobile di Salerno che un giovane egiziano di 27 anni potesse occultare nella propria abitazione armi pericolose. E difatti, nell’ambito di un mirato intervento investigativo, nella casa a Pagani dove il 27enne viveva con altri connazionali, gli agenti della Mobile, insieme al personale del GICO – Nucleo PEF di Salerno, hanno scoperto un vero arsenale nascosto tra le mura domestiche. Il ragazzo è tratto in arresto per detenzione illegale di armi e ricettazione. La vista seguita dalla squadra Mobile e che le armi potessero essere al servizio di qualche gruppo criminale mentre è del tutto esclusa l’ipotesi terroristica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Armi in casa di un cittadino egiziano, scatta il blitz

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