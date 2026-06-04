Sei giovani sono stati denunciati dopo che video pubblicati sui social hanno mostrato un gruppo coinvolto in un pestaggio. Le immagini hanno rivelato la presenza di un ragazzo identificato come il figlio di un assessore locale. Le registrazioni sono state condivise online e hanno portato le forze dell'ordine a intervenire. Gli investigatori stanno analizzando i filmati per raccogliere prove e individuare tutti i partecipanti all'aggressione.

Chi è il figlio dell'assessore coinvolto nel pestaggio?. Come hanno fatto i video sui social a smascherare il branco?. Perché l'alcol non sarà accettato come scusa dalle autorità?. Quali misure restrittive subiranno i ragazzi dopo l'aggressione?.? In Breve Aggressione avvenuta il 22 marzo durante la Sagra dei fisciot a Belluno.. Tra i denunciati figura il diciannovenne Luca Dal Pont, figlio dell'assessore Marco Dal Pont.. Vittima egiziana di 46 anni con prognosi di otto giorni per contusioni.. Applicati Daspo urbani e interdizione temporanea dell'accesso ad alcune zone di Belluno.. Sei giovani denunciati a Belluno dopo l’aggressione a un uomo di 46 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Belluno, 6 giovani denunciati: video sui social svelano il branco

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