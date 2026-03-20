Due uomini sono stati denunciati a Marcianise dopo aver sfrecciato a bordo di moto mentre agitavano e brandeggiavano armi sceniche, tra cui mitragliette, fucili e una pistola. Le armi, prive di tappo rosso, erano state utilizzate per un video condiviso sui social media. Le forze dell’ordine hanno intercettato il veicolo e fermato i due uomini, che ora sono sotto indagine per procurato allarme.

Sfrecciavano a bordo di due moto, brandeggiando e agitando mitragliette, fucili e una pistola. Tutte armi sceniche, prive del previsto tappo rosso identificativo, da esibire in un video da pubblicare sui social. Peccato però che quella messa in scena, in via Fuccia a Marcianise, abbia scatenato il panico tra i residenti e gli automobilisti. Protagonisti della vicenda un 22enne e un 36enne, entrambi originari della provincia di Salerno. L’allarme è scattato in piena notte, quando alcuni automobilisti in transito, terrorizzati dalla scena, hanno contattato il numero unico di emergenza 112 segnalando la presenza di due uomini armati a bordo di motociclette. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Marcianise, in moto con fucile e mitragliatrici ma è per un video sui social: denunciati per procurato allarme

Articoli correlati

Sparano botti e postano video sui social: 3 individuati e denunciatiA seguito di una intensa e mirata attività investigativa, la Polizia Municipale di Castel Volturno, guidata dal Comandante Domenico De Simone, ha...

Leggi anche: Sparano in aria a Capodanno e postano il video sui social, due denunciati

Tutto quello che riguarda Marcianise in moto con fucile e...

Temi più discussi: FOTO | Brandeggiano mitragliette e fucili sfrecciando a bordo di due moto; Tragico scontro tra moto e furgone, muore militare casertano di 43 anni; Elezioni, la Iodice incontra i rappresentanti dei partiti del campo largo: Forte sinergia tra di noi.

MARCIANISE - Sfrecciano su due moto con mitragliette, fucili e Kalashnikov in via Fuccia: nei guai12:52:32 Un allarme scattato in piena notte tra gli automobilisti in transito su via Fuccia a Marcianise, in zona mercato, e l’immediato intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile d ... casertafocus.net

Marcianise, su due moto con mitragliette e fucili scenici per un video: denunciati due uominiA segnalare la scena ai carabinieri alcuni automobilisti ... msn.com

Marcianise, allarme nella notte: due uomini denunciati con armi sceniche #marcianise #Carabinieri #Denuncia - facebook.com facebook