Tentano di far cadere i ciclisti al Giro d' Italia per un gioco sui social | denunciati i due giovani
Due giovani di circa vent’anni sono stati denunciati dopo aver tentato di far cadere i ciclisti del Giro d’Italia durante il passaggio in un comune. I due avevano invaso la carreggiata e agito nel tentativo di disturbare la corsa, che si stava svolgendo lungo quella strada. L’episodio è avvenuto ieri, tra le proteste di chi assisteva alla gara e le autorità intervenute sul posto. La polizia ha identificato e denunciato i responsabili.
Sono stati denunciati i due ventenni che ieri, al passaggio del Giro d'Italia nel Comune di San Vitaliano hanno tentato di far cadere i ciclisti in gara, invadendo la carreggiata. Le immagini, trasmesse in diretta dalla Rai, hanno subito fatto il giro del web, con utenti e addetti ai lavori che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Pomigliano (NA), tentano di far cadere i ciclisti durante il Giro d’Italia
Sullo stesso argomento
Follia al Giro d’Italia a Napoli: due ragazzi provano a far cadere i ciclisti (video). DenunciatiSono stati ripresi dalle telecamere mentre tentavano di far cadere i ciclisti nel corso della tappa del Giro d’Italia da Paestum a Napoli: denunciati...
Denunciati due ragazzi che hanno tentato di far cadere i ciclisti al Giro d’Italia a San VitalianoDenunciati i due ragazzi che hanno tentato di far cadere i ciclisti del Giro d'Italia a San Vitaliano: hanno 20 e 21 anni.
Giro d'Italia, tentano di far cadere i ciclisti: due 19enni denunciati L'episodio si è verificato all'altezza di San Vitaliano. I due giovani venivano ripresi da un terzo ragazzo alle loro spalle con un telefonino Hanno tentato di far cadere i ciclisti nel corso della tappa facebook
Tentano di far cadere corridori al Giro, in due bloccati e denunciati nel Napoletano x.com
Tentano di far cadere corridori al Giro, in due bloccati e denunciati nel NapoletanoQuando il Giro d'Italia è passato hanno invaso la carreggiata con il chiaro tentativo di spintonare i ciclisti per farli cadere. Hanno 19 e 20 anni i due giovani bloccati dagli agenti del ... napoli.repubblica.it
Giro d’Italia, tentano di far cadere i corridori: denunciati due giovani a San VitalianoAttimi di tensione al passaggio del Giro d’Italia nel Napoletano, dove due giovani hanno tentato di ostacolare i corridori invadendo la carreggiata e cercando ... cronachedellacampania.it
Solo un piccolo esercizio di pilates reddit