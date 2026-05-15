Tentano di far cadere i ciclisti al Giro d' Italia per un gioco sui social | denunciati i due giovani

Due giovani di circa vent’anni sono stati denunciati dopo aver tentato di far cadere i ciclisti del Giro d’Italia durante il passaggio in un comune. I due avevano invaso la carreggiata e agito nel tentativo di disturbare la corsa, che si stava svolgendo lungo quella strada. L’episodio è avvenuto ieri, tra le proteste di chi assisteva alla gara e le autorità intervenute sul posto. La polizia ha identificato e denunciato i responsabili.

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