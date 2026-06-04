Bellesi annuncia la sua giunta nell’assemblea di lunedì

Da lanazione.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il consiglio comunale di Villafranca si riunirà lunedì alle 20 nella Sala Polifunzionale del Museo Etnografico della Lunigiana per l’insediamento della nuova assemblea cittadina. Pochi giorni dopo, il sindaco annuncerà i componenti della sua giunta.

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Pochi giorni e il sindaco Bellesi svelerà i componenti della giunta. È stata fissata la data per l’insediamento della nuova assemblea cittadina di Villafranca, il consiglio si terrà lunedì alle 20, nella Sala Polifunzionale del Museo Etnografico della Lunigiana. Un passaggio istituzionale fondamentale, in cui verranno formalizzati gli incarichi e la struttura di governo per i prossimi cinque anni. La seduta si aprirà con la convalida degli eletti (sindaco e consiglieri comunali) e il solenne giuramento del sindaco davanti all’assemblea. Poi il primo cittadino comunicherà ufficialmente i nomi dei componenti della giunta comunale e del vicesindaco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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