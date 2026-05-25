filippo bellesi confermato sindaco di villafranca in lunigiana

Il 25 maggio 2026 Filippo Bellesi è stato riconfermato sindaco di Villafranca in Lunigiana, ottenendo il suo terzo mandato. La sua elezione è stata ufficializzata dopo le consultazioni elettorali svoltesi nel comune. La vittoria ha confermato la sua posizione di guida nel municipio per altri quattro anni. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall'amministrazione comunale.

Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara), 25 maggio 2026 – Terzo mandato per Filippo Bellesi, che è stato rieletto sindaco di Villafranca in Lungiana. Il primo cittadino (lista Villafranca Libera) ha ottenuto 1.506 voti, pari al 56,53 per cento delle preferenze. Battuto lo sfidante Vincenzo Milazzo (Uniti per Villafranca) che ha preso 1.158 voti, pari al 43,47 per cento delle preferenze. In totale gli elettori erano 4.139, alle urne si sono presentati in 2.740 (66,20%). Le schede nulle sono 47, 28 quelle bianche. Contestata una scheda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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