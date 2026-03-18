Schmeichel annuncia che la sua carriera può essere finita nell'intervista TV col padre | È devastante

Kasper Schmeichel ha annunciato in un'intervista televisiva con il padre che potrebbe dover mettere fine alla sua carriera a causa di un grave infortunio alla spalla. La notizia è stata comunicata direttamente dal portiere, che ha definito la situazione “devastante”. L’incidente ha portato a una serie di valutazioni mediche che potrebbero influenzare il suo futuro nel calcio professionistico.

Kasper Schmeichel ha subito un grave infortunio alla spalla e a causa di questo problema rischia di chiudere la sua carriera. Il portiere ha parlato del suo percorso in diretta TV con il papà Peter Schmeichel. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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