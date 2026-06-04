Bellagio arriva la guardia medica | attiva nei weekend e nei giorni festivi

Notizia in breve

Da sabato 6 giugno, la Casa di Comunità di Bellagio ha attivato la guardia medica, offrendo assistenza nei fine settimana e nei giorni festivi. Il servizio di Continuità Assistenziale garantisce cure mediche durante i periodi in cui i medici di base non sono disponibili. Questa novità permette di ricevere assistenza sanitaria anche fuori dagli orari tradizionali, migliorando l'accesso ai servizi medici per i cittadini.