Bellagio arriva la guardia medica | attiva nei weekend e nei giorni festivi
Da sabato 6 giugno, la Casa di Comunità di Bellagio ha attivato la guardia medica, offrendo assistenza nei fine settimana e nei giorni festivi. Il servizio di Continuità Assistenziale garantisce cure mediche durante i periodi in cui i medici di base non sono disponibili. Questa novità permette di ricevere assistenza sanitaria anche fuori dagli orari tradizionali, migliorando l'accesso ai servizi medici per i cittadini.
Da sabato 6 giugno la Casa di Comunità di Bellagio amplia i propri servizi con l'attivazione della Continuità Assistenziale, il servizio che garantisce l'assistenza medica nei periodi in cui il medico di medicina generale non è disponibile.La nuova sede sarà operativa in via Lazzaretto 12 e. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Notizie e thread social correlati
Gtt lancia il bus Superga Express: collegamento diretto tra Torino Centro e la basilica nei giorni festiviA partire da domenica 17 maggio 2026, Gtt introduce una nuova linea di autobus sperimentale chiamata Superga Express.
Rifiuti e spazzamento nei festivi: ecco cosa cambia nei comuni etnei serviti da DustyNei comuni etnei serviti da Dusty, le raccolte dei rifiuti e le operazioni di spazzamento subiranno modifiche durante i giorni festivi di sabato 25...