Gtt lancia il bus Superga Express | collegamento diretto tra Torino Centro e la basilica nei giorni festivi
A partire da domenica 17 maggio 2026, Gtt introduce una nuova linea di autobus sperimentale chiamata Superga Express. La linea collega direttamente piazza Vittorio Veneto con il piazzale della basilica di Superga, situata a Torino. Il servizio sarà disponibile nei giorni festivi, offrendo un collegamento diretto tra il centro della città e il monumento situato sulla collina. La corsa avrà una durata stimata e si svolgerà secondo un orario stabilito.
Gtt attiva a partire da domani, domenica 17 maggio 2026, la nuova linea bus sperimentale Superga Express, nata per collegare direttamente piazza Vittorio Veneto con il piazzale della basilica di Superga a Torino. La sperimentazione del nuovo servizio, istituito da Gtt e Città di Torino per. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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