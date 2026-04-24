Rifiuti e spazzamento nei festivi | ecco cosa cambia nei comuni etnei serviti da Dusty

Nei comuni etnei serviti da Dusty, le raccolte dei rifiuti e le operazioni di spazzamento subiranno modifiche durante i giorni festivi di sabato 25 aprile e venerdì 1 maggio. Le variazioni sono state concordate con le amministrazioni comunali e riguardano sia le attività di igiene ambientale che il ritiro della differenziata. Le modifiche sono state comunicate per garantire il servizio anche durante le festività.

Di concerto con le amministrazioni dei comuni etnei serviti da Dusty, per le giornate festive di sabato 25 aprile e venerdì 1 maggio sono state predisposte alcune variazioni nei servizi di igiene ambientale e di ritiro della raccolta differenziata. In tutti i giorni non festivi successivi alle.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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