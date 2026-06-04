Belen Rodriguez come sta oggi? La ripresa dopo la crisi raccontata sui social E spunta l' ipotesi Ballando

Dopo una settimana di preoccupazione, la showgirl argentina è stata soccorsa in casa e trasportata in codice di emergenza al Policlinico di Milano. Ora, secondo quanto si apprende, sembra aver iniziato la fase di ripresa, sostenuta dalle cure ricevute. Su social si parla di una possibile partecipazione a una trasmissione di ballo, ma non ci sono conferme ufficiali. La situazione rimane sotto osservazione.

Belen ce la sta mettendo tutta per ripartire. Dopo la grande paura di una settimana fa, quando la showgirl argentina è stata soccorsa in casa e trasportata in stato confusionale al Policlinico di Milano, in questi giorni sembra essersi rimessa, anche grazie alle cure e alle attenzioni di chi le è. 🔗 Leggi su Today.it

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