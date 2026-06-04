Belen Rodriguez ce la sta mettendo tutta | come sta oggi e cosa forse sta già bollendo in pentola per il futuro

La showgirl argentina è stata soccorsa in casa e trasportata in ambulanza al Policlinico di Milano dopo aver mostrato segni di confusione. Dopo questo episodio, si sta riprendendo, grazie alle cure ricevute. Al momento, non ci sono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute precise o sui prossimi passi che potrebbe intraprendere.

Belen ce la sta mettendo tutta per ripartire. Dopo la grande paura di una settimana fa, quando la showgirl argentina è stata soccorsa in casa e trasportata in stato confusionale al Policlinico di Milano, in questi giorni sembra essersi rimessa, anche grazie alle cure e alle attenzioni di chi le è. 🔗 Leggi su Today.it

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Belen Rodriguez: Gaffe in Diretta! Playback e Fuori Tempo

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