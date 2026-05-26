Lunedì mattina, poco dopo le sette, le urla di Belen Rodriguez hanno svegliato il palazzo in zona Brera a Milano. La showgirl ha accusato un malore e si è sentita male. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che l’hanno trasportata in ospedale. Attualmente non sono state fornite informazioni dettagliate sulle sue condizioni di salute. La notizia ha suscitato attenzione tra i vicini e sui social.

Era poco dopo le sette di lunedì mattina quando le urla di Belen Rodriguez hanno svegliato il palazzo in zona Brera. Grida disperate dal cortile interno, «Aiuto, aiutatemi». Un vicino ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati polizia, vigili del fuoco e personale del 118, e la showgirl argentina è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Cosa è successo, come sta Belen adesso e cosa spiega questa mattinata. Il palazzo è un condominio di cinque piani nel cuore di Milano, a pochi passi dal quartiere Brera. Erano circa le sette di lunedì 26 maggio quando le urla di una donna hanno cominciato a risuonare nel cortile interno. I residenti le hanno sentite chiaramente e in poco tempo hanno capito da quale finestra provenissero. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Belen Rodriguez, malore a Milano: cosa è successo e come sta ora la showgirl

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Belen, malore in casa a Milano: i residenti chiamano il 112

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Temi più discussi: Belen Rodriguez, malore in casa a Milano: i residenti chiamano il 112, la showgirl soccorsa e portata in ospedale; Belen Rodriguez ricoverata in ospedale dopo l’allarme dei vicini al 112: Stato di alterazione psicofisica; Paura a Milano per Belen Rodriguez, soccorsa in casa dopo un malore a Brera; Le urla di Bélen scuotono il palazzo: Aiuto, aiutatemi. Il malessere, l’allarme e la corsa in ospedale: Alterazione psicofisica.

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