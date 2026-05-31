Milly Carlucci ha parlato della composizione della giuria di Ballando con le Stelle 2026 in un'intervista. Ha confermato alcune conferme e ha indicato che ci sono ancora indiscrezioni sulle eventuali new entry. La conduttrice ha anche menzionato la presenza di Selvaggia Lucarelli, senza fornire dettagli specifici sul suo ruolo o eventuali cambiamenti. La produzione sta valutando la formazione della giuria, con decisioni che saranno annunciate prossimamente.

In una lunga intervista a Il Messaggero, Milly Carlucci ha affrontato diversi temi legati alla prossima stagione di Ballando con le Stelle, rispondendo anche alle indiscrezioni sul possibile futuro televisivo di Selvaggia Lucarelli, data da alcuni rumor in arrivo come possibile nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi 2026, che dovrebbe partire in autunno. Alla domanda diretta – se la possibile uscita di scena di Lucarelli potesse preoccupare la produzione – Carlucci ha tergiversato: “In questo momento non stiamo toccando il tema della giuria. Siamo concentrati sul cast, che è il nostro piatto principale. Poi arriverà il momento del contorno, anche se la giuria è un filo di Arianna che guida tutte le puntate, creando una strada da percorrere. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Ballando con le Stelle 2026, Milly Carlucci parla di Selvaggia Lucarelli: la situazione attuale sulla giuria tra conferme e indiscrezioni

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Ballando con le stelle e Milly Carlucci, rivoluzione Rai dopo lultima edizione

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