Belen e Stefano De Martino | svelato il ruolo di lui nel giorno della crisi

Secondo quanto riportato da Oggi, Stefano De Martino sarebbe intervenuto durante la crisi di Belen, gestendo i soccorsi e accompagnandola in ospedale.

Secondo le ultime ricostruzionu riportata da Oggi, Stefano De Martino sarebbe intervenuto sul posto durante la crisi che avrebbe coinvolto Belen, gestendo i soccorsi e favorendo il trasferimento in ospedale. La scorsa settimana Belen Rodriguez è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco dopo che alcuni vicini avevano allertato le forze dell'ordine sentendo la showgirl argentina chiedere aiuto dalla sua abitazione. A ricostruire quanto accaduto è il settimanale Oggi attraverso un articolo firmato da Alberto Dandolo, che racconta anche il ruolo fondamentale avuto da Stefano De Martino nelle fasi più delicate dell'emergenza. L'allarme dei vicini e l'arrivo dei soccorsi Secondo quanto riportato dal magazine del gruppo RCS MediaGroup, sul posto sono intervenuti la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e un'ambulanza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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