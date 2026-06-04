Beautiful streaming replica puntata 4 giugno 2026 | Video Mediaset

Notizia in breve

Il 4 giugno 2026 è andata in onda una nuova puntata di Beautiful su Mediaset. In questa puntata, Luna tiene prigioniera una protagonista, mentre questa cerca di salvarsi. Durante l’episodio, vengono rivelate verità nascoste e si verificano accuse reciproche, che mettono a rischio le relazioni tra i personaggi. La narrazione si concentra sulle tensioni e sui conflitti tra i protagonisti, con eventi che approfondiscono i legami e le tensioni tra i personaggi principali.