Beautiful streaming replica puntata 4 giugno 2026 | Video Mediaset
Il 4 giugno 2026 è andata in onda una nuova puntata di Beautiful su Mediaset. In questa puntata, Luna tiene prigioniera una protagonista, mentre questa cerca di salvarsi. Durante l’episodio, vengono rivelate verità nascoste e si verificano accuse reciproche, che mettono a rischio le relazioni tra i personaggi. La narrazione si concentra sulle tensioni e sui conflitti tra i protagonisti, con eventi che approfondiscono i legami e le tensioni tra i personaggi principali.
Nuovo appuntamento oggi – giovedì 4 giugno – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna prigioniera di Luna, Steffy lotta per salvarsi mentre verità oscure emergono e accuse incrociate incrinano legami già fragili, portando tutti sull’orlo del baratro. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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