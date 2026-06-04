Beautiful streaming replica puntata 4 giugno 2026 | Video Mediaset
Nella puntata di oggi, giovedì 4 giugno, una scena chiave mostra Luna che tiene prigioniera una delle protagoniste. Nel frattempo, Steffy cerca di trovare una via di fuga e salvarsi. Durante l’episodio, vengono svelate verità nascoste e accuse reciproche che mettono in crisi i rapporti tra i personaggi. La tensione cresce e le dinamiche tra i protagonisti si fanno sempre più complicate. La puntata è disponibile in streaming su piattaforma Mediaset.
Nuovo appuntamento oggi – giovedì 4 giugno – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna prigioniera di Luna, Steffy lotta per salvarsi mentre verità oscure emergono e accuse incrociate incrinano legami già fragili, portando tutti sull’orlo del baratro. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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