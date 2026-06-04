Beautiful streaming replica puntata 4 giugno 2026 | Video Mediaset

Notizia in breve

Nella puntata di oggi, giovedì 4 giugno, una scena chiave mostra Luna che tiene prigioniera una delle protagoniste. Nel frattempo, Steffy cerca di trovare una via di fuga e salvarsi. Durante l’episodio, vengono svelate verità nascoste e accuse reciproche che mettono in crisi i rapporti tra i personaggi. La tensione cresce e le dinamiche tra i protagonisti si fanno sempre più complicate. La puntata è disponibile in streaming su piattaforma Mediaset.