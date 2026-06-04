Le chat tra Emanuel Iannuzzi e Manuela Aiello contengono messaggi che parlano di portare via la madre e di non farla tornare più, secondo quanto emerso. I due sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Beatrice a Bordighera. Le conversazioni sono parte delle indagini in corso sulla vicenda. La procura sta esaminando i messaggi come parte delle prove raccolte nel procedimento.

Manuela Aiello ed Emanuel Iannuzzi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Beatrice, a Bordighera. Non solo: ci sono le altre bambine nelle chat dell'orrore. A soli 9 anni dava da mangiare alle sorelline, preparava i pasti, cambiava la più piccola quando ne aveva bisogno, le dava le medicine quando stava male e aggiornava costantemente la madre. È uno dei passaggi più dolorosi che emerge dalla richiesta di misura cautelare, firmata dal pubblico ministero Veronica Meglio, per la coppia. La sigaretta e gli stupefacenti Un resoconto, quello della procura riportata da La Stampa, che racchiude fotografie agghiaccianti della vittima. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Beatrice morta, le chat dell'orrore. Emanuel: «Ti porto via la mamma, non torna più». Manuela: mi mandate fuori di testa

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Orrore a Bordighera: le chat di Emanuela Aiello

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