Oggi si svolgono gli interrogatori di garanzia relativi alla vicenda di violenza su una bambina a Bordighera. Il primo a comparire sarà il padre della ragazzina, coinvolto nelle indagini. La madre della vittima aveva scritto alla suocera poche ore dopo le aggressioni, esprimendo il suo dolore e affermando di non aver mai desiderato la rovina del figlio. Le autorità stanno ascoltando le persone coinvolte per chiarire i fatti e raccogliere eventuali elementi di prova.

Il messaggio, fra gli atti finiti in Procura, è stato inviato dopo che la famiglia del compagno - muratore senza occupazione stabile e con problemi di tossicodipendenza - sarebbe andata a casa della donna a Bordighera per una festa di compleanno. È proprio in quelle ore che la bambina e la madre sarebbero state aggredite. Gli inquirenti riportano che l’uomo avrebbe colpito la piccola, «facendola sbattere a terra», prima di aggredire anche la compagna, tirandole i capelli e stringendole il collo. Poco dopo, la coppia avrebbe lasciato le tre bambine - Beatrice e le sorelline di 10 e 7 anni - da sole in casa (tanto che, per la madre, non è esclusa l’accusa di abbandono di minore) per spostarsi nell’abitazione dell’uomo, a Perinaldo, a circa venti chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Bordighera, Manuela Aiello scrisse alla «suocera», poche ore dopo le botte alla piccola Beatrice: «Per tuo figlio Emanuel Iannuzzi mi metterei sotto un treno. Non ho mai voluto la sua rovina»

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