Gli audio di un familiare rivelano commenti offensivi sulla bambina morta a Bordighera, avvenuta il 9 febbraio. Gli inquirenti stimano che la piccola abbia sofferto almeno 72 ore senza che nessuno chiamasse aiuto. La ricostruzione indica un lungo periodo di agonia, durante il quale non ci sarebbero stati interventi di soccorso che avrebbero potuto salvarla. Restano da chiarire le cause della morte e le circostanze di quella lunga agonia.

Gli inquirenti ricostruiscono che l’agonia della piccola sarebbe durata almeno 72 ore: tre giorni in cui nessuno ha chiamato aiuto, un intervento che forse avrebbe potuto salvarla Emergono nuovi dettagli nel caso di Beatrice, la bambina morta a Bordighera il 9 febbraio scorso. La gestione del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Bimba morta a Bordighera, gli AUDIO di Iannuzzi alla sorellina: "Che faccia da caz*o Beatrice, non la lanci dalla finestra?"

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Bambina morta a Bordighera, il nonno: Era piena di lividi - Vita in diretta 12/02/2026

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