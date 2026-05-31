La piccola di due anni è deceduta il 9 febbraio scorso a Bordighera. Secondo l’accusa, la madre avrebbe assistito alle violenze del compagno senza intervenire. La procura ha aperto un fascicolo per maltrattamenti e omicidio preterintenzionale. La famiglia della bambina è stata ascoltata, mentre le indagini proseguono per chiarire le responsabilità. Nessun dettaglio è stato ancora reso pubblico sulle modalità della morte.

Imperia, 31 maggio 2026 – Un orrore senza fine quello a cui è stata sottoposta la piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta lo scorso 9 febbraio scorso a Bordighera (Imperia). dagli atti dell'inchiesta emerge che la madre Emanuela Aiello non è solo accusata di aver picchiato la figlia ma anche di aver assistito senza far nulla alle violenze commesse sulla piccola dal suo compagno Manuel Iannuzzi, arrestato ieri. La 44enne, che sarà sentita dal Gip nell'interrogatorio di garanzia mercoledì 3 giugno nel carcere di Pontedicimo, è anche accusata di aver lasciato sole le figlie (oltre alla vittima ha due bambine di 9 e 7 anni) per restare a casa del fidanzato, di aver rimproverato le più grandi quando la disturbavano al telefono con insulti e bestemmie e di aver negato l'assistenza medica a Beatrice. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Beatrice morta a 2 anni a Bordighera, l’accusa: “La madre assisteva alle violenze del compagno senza muovere un dito”

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Bimba morta a Bordighera, madre accusata: «Picchiava e assisteva alle violenze senza muovere dito»

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Bimba morta a Bordighera, la madre accusata di maltrattamenti. «Picchiava e assisteva alle violenze senza muovere dito»La madre della piccola morta a Bordighera è accusata di maltrattamenti e violenze sulla figlia, che avrebbe picchiato ripetutamente.

Beatrice morta a 2 anni a Bordighera, madre e compagno incastrati dalle sorelline: “Violenze brutali e continue”Una bambina di due anni è morta a Bordighera, e la madre insieme al compagno sono stati arrestati.

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