Beatrice le frasi choc nelle carte | ‘Non la lanci dalla finestra?’ Le sorelline avevano chiesto aiuto ai nonni

Dalle carte dell’indagine emergono nuove rivelazioni: le due sorelline avevano più volte chiesto aiuto ai nonni, descrivendo un ambiente di paura. In alcune frasi si legge: “Non la lanci dalla finestra?”, riferendosi a un episodio di tensione familiare. Le bambine hanno raccontato di sentirsi insicure e di aver cercato protezione, mentre le autorità continuano le verifiche sul contesto domestico.

Dalle carte dell’inchiesta emergono nuovi dettagli: le due bambine avrebbero più volte segnalato il clima di paura vissuto in casa. Nuovi e inquietanti particolari emergono dall’inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di due anni deceduta lo scorso febbraio a Bordighera dopo quelle che gli inquirenti definiscono continue violenze e maltrattamenti. Al centro dell’ordinanza che ha portato in carcere Emanuela Aiello, 44 anni, ed Emanuel Iannuzzi, 42 anni, ci sono anche le testimonianze delle due sorelle maggiori della bambina, di 9 e 7 anni. Secondo quanto riportato dal giudice per le indagini preliminari Massimiliano Botti, le due minori avrebbero tentato più volte di chiedere aiuto, parlando sia con la madre sia con i nonni materni del disagio e della sofferenza vissuti all’interno dell’ambiente familiare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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