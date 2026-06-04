A Bordighera, la madre della piccola Beatrice ha negato ogni violenza sulla figlia durante un interrogatorio. Sono state acquisite alcune frasi di un uomo coinvolto, che avrebbe detto: «Non la lanci dalla finestra?». Le foto presentate negli atti mostrano il volto della bambina con vistose e estese ferite, che sembrano aver causato danni evidenti al suo volto. La vicenda è ora al centro di un’indagine giudiziaria.

È proprio il materiale fotografico e digitale acquisito nell’inchiesta uno degli elementi più rilevanti del quadro accusatorio. Gli atti descrivono le immagini della bambina con «il volto deturpato da vistose ed estese ecchimosi», lesioni diffuse su tutto il corpo, capelli strappati e segni compatibili con percosse ripetute nel tempo. Secondo la Procura, si tratta di un progressivo aggravamento delle condizioni fisiche della bambina, documentato in un arco temporale di settimane. Le carte della Procura attribuiscono inoltre un ruolo centrale alle sorelle maggiori della piccola Beatrice. Sarebbero state proprio loro a descrivere agli inquirenti, in modalità protetta, le condizioni di Beatrice. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Bordighera, la madre nega ogni violenza sulla piccola Beatrice. Agli atti le frasi choc di Emanuel Iannuzzi sulle bambine: «Non la lanci dalla finestra?»

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Morte di Beatrice, la madre nega ogni violenza - 1mattina News 04/06/2026

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