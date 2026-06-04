Un uomo ha rivolto alla sorellina di una bambina deceduta parole offensive, chiedendole se avesse deciso di non lanciarla dalla finestra. La bambina, che aveva pochi anni, ha vissuto pochi anni di vita. La vicenda riguarda un episodio di maltrattamenti e insulti rivolti alla sorellina della bambina, che ha subito un grave trauma emotivo. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche nel corso di un procedimento legale.

È un vero calvario quello che Beatrice ha dovuto sopportare nei pochi anni di vita che le sono stati concessi. Botte, scherno, maltrattamenti, abbandono. Due anni d'inferno che stanno venendo alla luce grazie. Ad essere preziose non sono soltanto le testimonianze delle sorelline, che nonostante la tenera età sono riuscite a fornire una ricostruzione chiara agli inquirenti, ma anche le fotografie in cui compare la piccola vittima. Negli scatti, Beatrice è piena di lividi, segni evidenti delle percosse e delle violenze subite. "Per più di un mese Beatrice ha sempre avuto il volto deturpato da vistose ed estese ecchimosi", è quanto si legge nel rapporto presentato al gip di Imperia, come riportato da Il Corriere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - "Non la lanci dalla finestra?": le parole choc di Iannuzzi alla sorellina di Beatrice

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