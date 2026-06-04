Iannuzzi ha detto alle sorelline: “Vai a dormire. Adesso ti picchio. Mi porto via la mamma e non torna più”. Ha anche aggiunto: “Ma non butti Beatrice dalla finestra? Speriamo si svegli tra sei mesi”. Queste frasi sono state riportate dagli investigatori durante l’interrogatorio. Le dichiarazioni sono state rese nel contesto di un procedimento legale in corso. Le parole sono state raccolte senza commenti aggiuntivi o analisi.

“Vai a dormire. Adesso ti picchio. Mi porto via la mamma e non torna più”. E ancora: “Ma non butti Beatrice dalla finestra? Speriamo si svegli tra sei mesi”. Sono le frasi choc che Emanuel Iannuzzi avrebbe detto alle sorelline della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta a Bordighera, in Liguria, lo scorso 9 febbraio. L'uomo è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte in concorso con la madre delle 3 bambine, Emanuela Aiello, la quale, però, durante l'interrogatorio di garanzia davanti al gip, ha respinto ogni addebito, dichiarando altresì che il compagno non avrebbe mai picchiato le figlie in sua presenza. Sta di fatto che, agli atti dell'inchiesta coordinata dalla procura di Imperia, ci sarebbero foto e video delle presunte violenze. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Beatrice, le frasi choc di Iannuzzi: cosa diceva alle sorelline

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