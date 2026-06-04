Durante la Fiera del Riuso, un tributo ai Beatles si è svolto nel Parco Miralfiore di Pesaro, con un trio musicale che ha eseguito le canzoni della band. La performance ha attirato numerosi spettatori nel parco, trasformando l'evento in un momento di musica e coinvolgimento nel contesto della sostenibilità. La manifestazione ha unito musica dal vivo e sensibilizzazione ambientale, con il pubblico che ha condiviso l’esperienza all’aperto.

Come ha trasformato il Parco Miralfiore la musica in sostenibilità?. Chi ha guidato il trio musicale durante il tributo ai Beatles?. Quale imprevisto con un bambino ha emozionato tutto il pubblico?. Perché questo evento unisce la cultura dei Beatles al riuso?.? In Breve Organizzazione curata dalle Onlus Gulliver e Utopia odv per la undicesima edizione.. Paolo Fornaroli, Matteo Pirani e Paolo Molinelli guidano il trio musicale.. Il fonico Daniele Stefanelli garantisce l'alta qualità sonora durante l'evento.. Il bambino Alessandro interagisce con la band eseguendo Yellow Submarine.. Il Parco Miralfiore ospita un tributo ai Beatles durante la Fiera Regionale del Riuso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Beatles a Pesaro: musica e storia nel parco per la Fiera del Riuso

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