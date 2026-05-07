In zona Gallery una nuova domenica con la fiera del riuso

Domenica 10 maggio si terrà nuovamente la fiera del riuso in piazza Ugo La Malfa, vicino al centro commerciale Gallery. L’evento, giunto alla sua quattordicesima edizione, si svolge più volte all’anno nello stesso luogo. La manifestazione offre l’opportunità di scambiare e vendere oggetti usati, attirando visitatori e espositori da diverse zone della città. La fiera si svolge durante tutta la giornata, coinvolgendo appassionati e persone interessate a comprare o vendere articoli di seconda mano.

Domenica prossima 10 maggio, ritorna l'appuntamento con la fiera del riuso che da ormai 14 anni, più volte nel corso dell'anno, anima l'area di piazza Ugo La Malfa adiacente al centro commerciale Gallery. Dalle 9 alle 18 nella suggestiva cornice offerta da un luogo che sembra nato per ospitare.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Ritorna la Fiera del Riuso: oltre 120 espositori animano piazza Ugo La MalfaScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Domenica prossima 15... Il lusso trova una nuova casa a Milano: apre la Gallery di OnlyOneMilano, 24 febbraio 2026 – Inaugurato il nuovo spazio OnlyOne: il luogo dove il lusso bespoke incontra i maestri artigiani italiani Ha aperto nei... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Maurizio D’Andrea. La solitudine generatrice; Le foto dell’attico ristrutturato da Atelier delle Verdure; Casale Micara, il recupero di un fabbricato che racconta una storia antica; FOTO GALLERY FED - La Firenze che non vorremmo vedere. Il video dell’incendio scoppiato in una galleria in zona Duomo a Milano: evacuato l’edificioIn una galleria in zona Duomo a Milano è scoppiato un incendio nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 8 novembre. Alcuni passanti hanno filmato il fumo nero che esce da una galleria. L’edificio è stato ... fanpage.it Rimini, scontro fra biciclette: ciclista trasportato in ospedale con l’elicottero GALLERY - facebook.com facebook #BiennaleArte2026 | #PreOpening National Participations 6.05, 18:00 SENEGAL « WURUS* » Palazzo Navagero Gallery, Castello 4145, Riva degli Schiavoni -3 days to #InMinorKeys Find out more bit.ly/BiennaleArte_2… x.com