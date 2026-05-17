Caritas San Paolo Apostolo alla Fiera del Riuso
Durante la Fiera del Riuso presso il Gallery Ravenna, il mercatino organizzato dalla Caritas della parrocchia San Paolo Apostolo ha rappresentato un momento di scambio e socializzazione. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi visitatori che hanno potuto trovare oggetti usati e riciclati, contribuendo così alle attività della parrocchia. L’evento ha coinvolto volontari e cittadini in un’occasione di confronto e collaborazione, rafforzando i legami tra la comunità locale.
In occasione della Fiera del Riuso al Gallery Ravenna, il mercatino della Caritas della Caritas Parrocchia San Paolo Apostolo ha vissuto un momento speciale di incontro e condivisione.Tra i volontari Caritas e la Presidente della Associazione Ravenna Centro Storico APS, Cecilia Menghi, si è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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