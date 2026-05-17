Caritas San Paolo Apostolo alla Fiera del Riuso

Durante la Fiera del Riuso presso il Gallery Ravenna, il mercatino organizzato dalla Caritas della parrocchia San Paolo Apostolo ha rappresentato un momento di scambio e socializzazione. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi visitatori che hanno potuto trovare oggetti usati e riciclati, contribuendo così alle attività della parrocchia. L’evento ha coinvolto volontari e cittadini in un’occasione di confronto e collaborazione, rafforzando i legami tra la comunità locale.

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