Beach soccer granata | 50 veterani in campo per la solidarietà
A Santa Teresa si è disputata una partita di beach soccer con 50 veterani in campo, organizzata per raccogliere fondi a scopo benefico. Durante l’evento sono state vendute maglie autografate, i proventi delle quali saranno destinati a iniziative di solidarietà. La presenza dei veterani ha attirato numerosi spettatori, e l’intera manifestazione si è svolta senza incidenti. La partita si è conclusa con una vittoria delle squadre amatoriali coinvolte.
Chi sono i veterani che scenderanno in campo a Santa Teresa?. Come verranno utilizzati i fondi raccolti con le maglie autografate?. Perché l'evento è dedicato alla memoria di Carlo Ricchetti?. Quali iniziative di prevenzione sanitaria accompagneranno la partita?.? In Breve Asta maglie autografate per bambini in Mali e cure mediche a Tiffany Giordano. Evento dedicato alla memoria di Carlo Ricchetti con partecipazione di Luca Fusco e De Cesare. Accensione Fiaccola della Prevenzione promossa dalla Fondazione Fioravante Polito il 19 giugno. Torneo amatoriale organizzato da Peppe Liguori presso l'arena di Santa Teresa. Il 19 giugno la Salernitana celebra la sua storia con una sfida di beach soccer a Santa Teresa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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