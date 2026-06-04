Beach soccer granata | 50 veterani in campo per la solidarietà

Notizia in breve

A Santa Teresa si è disputata una partita di beach soccer con 50 veterani in campo, organizzata per raccogliere fondi a scopo benefico. Durante l’evento sono state vendute maglie autografate, i proventi delle quali saranno destinati a iniziative di solidarietà. La presenza dei veterani ha attirato numerosi spettatori, e l’intera manifestazione si è svolta senza incidenti. La partita si è conclusa con una vittoria delle squadre amatoriali coinvolte.