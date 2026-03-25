lenergy pisa beach soccer sette candidati ai beach soccer stars 2025

Sette giocatori del Lenergy Pisa Beach Soccer sono stati selezionati tra i candidati ai Beach Soccer Stars 2025, riconoscimenti internazionali che premiano le prestazioni più significative nel settore. La società si dice soddisfatta di questa presenza, che coinvolge diversi atleti nel prestigioso evento di fine anno. La shortlist rappresenta una delle principali vetrine per i migliori talenti del beach soccer a livello globale.

Il Lenergy Pisa BS accoglie con soddisfazione l’inserimento di sette nerazzurri nelle shortlist dei Beach Soccer Stars 2025, prestigiosi riconoscimenti internazionali che premiano le eccellenze della disciplina. Il Lenergy Pisa BS prosegue così il proprio percorso con orgoglio, forte dei risultati ottenuti e della credibilità costruita nel panorama internazionale. Referendum Pisa, affluenza sostenuta nella prima giornata. Oggi i risultati del voto La Ginnastica Dinamica Militare nella scuola di Pontedera, Futuro Nazionale: "E' disciplina e benessere, non propaganda" . 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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